【AFP＝時事】15日に起きたドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領の暗殺未遂事件で米メディアは同日、身柄を拘束されたのは、ライアン・ウェズリー・ラウス（Ryan Wesley Routh）容疑者（58）だと伝えた。同容疑者は2022年にウクライナ支援のため首都キーウを訪れており、その際にAFPのインタビューを受けていた。CNNとCBSによると、ラウス容疑者はハワイで住宅建設業を営んでいる。逮捕歴があり、政治や時事問題について