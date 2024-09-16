■西日本で38℃超え9月中旬にもかかわらず、異例の残暑が続いています。16日は加計（広島県）で38.5℃まで気温が上がり、その他、九州の6地点で37℃台を観測するなど、西日本を中心に厳しい暑さとなりました。また、猛暑日日数の国内最多記録を更新している太宰府（福岡県）では37.8℃まで上がったため、記録をさらに更新したことになります。一方、東京は28.3℃までしか上がらず、13日ぶりに真夏日から解放されました。■17日も残