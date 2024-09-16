■激しく燃え上がる炎“人影”も…救助を目撃した人「煙がひどかった。もうすごい、息できないぐらい」暗い夜空に激しく燃え上がる炎。2階の窓にははしごが掛けられ、住民らしき人影が…。火事を目撃した人「火の上がり方がもう、時々、爆発とかボンボンッと」15日午前1時半ごろ、久喜市にある木造2階建ての店舗兼住宅で起きた火災。燃え盛る炎と煙のなか、カメラは住民らしき人が救助される姿を捉えていました。2階の窓に掛