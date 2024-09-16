台風14号が15日夜に発生し、再び沖縄県に接近の見込みです。大型の台風14号は、18日から19日にかけて沖縄地方に直撃する可能性があります。荒れた天気となるおそれがあるため、最新の情報を確認してください。また、関東から九州では、16日も大気の状態が不安定となっています。引き続き、ゲリラ雷雨など警戒が必要です。台風が日本にどう影響するのか、川原浩揮気象予報士と見ていきます。台風は離れていても要注意ということです