とちぎテレビ １６日の敬老の日にちなみ、総務省が公表した人口推計によりますと６５歳以上の高齢者は去年から２万人増えた３６２５万人と過去最多を更新しました。 総人口に占める割合も過去最高の２９．３％で日本は主要国の高齢化トップでした。 働く高齢者も増えていて４人に１人が就業しています。 総務省の労働力調査によりますと去年の６５歳以上の就業者は過去最多の９１４万人で全ての就業者の１３．５％でした