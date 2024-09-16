テレビ東京の田中瞳アナウンサー（28）が初のフォト＆エッセー「瞳のまにまに」（講談社）を11月20日に発売することが16日、分かった。現在入社6年目で、同局の看板経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」のフィールドキャスターを始め、人気バラエティー番組「モヤモヤさまぁ〜ず2」のアシスタントなどで活躍中。仕事や自身について語る20編近くの書き下ろしエッセーのほか、豪華ゲストとの対談、仕事中の姿に密