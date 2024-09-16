＜こんな人＞米テレビ界のアカデミー賞と言われるエミー賞の発表・授賞式が15日（日本時間16日）、ロサンゼルスで開かれ、真田広之（63）が主演し、プロデューサーにも名を連ねたドラマ「SHOGUN将軍」（ディズニープラス）が、ドラマ部門で主演男優賞を受賞した。真田は日本人俳優として初のエミー賞。◇◇◇開拓者でいたい。当時44歳だった真田広之がたどり着いた思いだった。「ラストサムライ」出演を機に世