サモアから49点を奪った日本が快勝した(C)産経新聞社ラグビー日本代表（世界ランキング14位、以下ジャパン）は9月15日にパシフィックネーションズカップ準決勝でサモア代表（同13位、以下サモア）と対戦し、49-27で勝利した。ジャパンは2023年フランスW杯予選プールでの勝利に続き2連勝を飾り、通算成績を7勝12敗とした。【関連記事】「超速ラグビー」が噛み合わないエディージャパン「経験と知識を蓄積」させるための次の一手