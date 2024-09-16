17日（現地時間）、リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でACミランと対戦する。このミラン戦は、0-1で敗れた14日のプレミアリーグ第4節ノッティンガム・フォレスト戦から中2日での試合となることから、リヴァプールのアルネ・スロット監督が先発メンバーを入れ替えるかどうかに注目が集まっている。こうした中、リヴァプールの地元メディア『This Is Anfield』は、フォレスト戦で先発出場したドミニ