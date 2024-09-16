プレミアリーグ第4節の注目カードとなったトッテナム対アーセナルのノースロンドンダービーはアウェイチームが0-1で勝利を飾った。アーセナルは冨安健洋、マルティン・ウーデゴール、デクラン・ライスらをこの大一番で起用できない苦しい状況だったが、64分にガブリエウ・マガリャンイスがセットプレイから得点を挙げ、昨季に続きアウェイでのダービーマッチを制した。「彼は人として、そしてクラブやチームでの役割において成長し