一休は、旅行予約サイト「一休.com」で石川県の北陸応援割「いしかわ応援旅行割キャンペーン」第3弾の販売を、9月17日正午から開始する。対象施設の1泊の宿泊のみが対象で、宿泊期間は9月17日から11月29日チェックイン分（翌日チェックアウト）までとなる。連泊は対象外。いしかわ応援旅行割キャンペーンの実施期間は9月1日から11月30日まで（翌日チェックアウト）。旅行・宿泊料金の50％を補助する。割引上限は宿泊単体と交通付き