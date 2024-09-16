成宮寛貴として活動していた元俳優の平宮博重（なりみや・ひろしげ）さんが１６日に自身のＳＮＳを更新。４２歳の誕生日を迎えたことを報告した。１４日に誕生日を迎えた平宮さんは、インスタグラムで「４２歳になりました。」と投稿。大きなユリの花束を抱えた笑顔ショットや、華やかな誕生日ケーキなどを披露し「皆さんこれからもどうぞよろしくです。」と伝えた。この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵（