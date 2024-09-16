ドジャースの大谷翔平選手はブレーブス戦で2本のタイムリーツーベースを含む、2安打2打点の活躍。今季106打点に積み上げました。2打席連続得点圏で打席を迎え、好機を生かした大谷選手。チームも9回に一挙7得点で逆転勝利。88勝61敗で2位のパドレスとは3.5差のまま地区優勝へまた一歩前進しました。また本塁打は47本で2位と10本差。打点ではリーグトップのウィリー・アダメズ選手(ブリュワーズ)が前日の5打点に続いて、この日も2打