優勝しボードを掲げる真杉匠＝宇都宮競輪場競輪の第40回共同通信社杯（G2）最終日は16日、宇都宮市の宇都宮競輪場で決勝（2025メートル、4周）が行われ、地元栃木の真杉匠が2分47秒8（上がり13秒6）で大会初優勝を飾り、優勝賞金2890万円を獲得した。G2は7月のサマーナイトフェスティバルに続き2勝目。残り約1周半で九州勢が主導権を取ったが、郡司浩平（神奈川）が仕掛けて南関東2車が先行した。8番手にいた真杉は向正面から