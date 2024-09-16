1回DeNA1死、牧が左越えに先制本塁打を放つ＝マツダDeNAが18安打11得点で大勝。一回に牧の21号ソロで先制。1―1の二回は伊藤の勝ち越し打を含む4者連続安打などで5点を奪い主導権を握った。東が5回2/3を2失点で13勝目。広島の森下は今季最多の6失点で8敗目。