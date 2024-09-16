3連休最終日の16日全国有数の観光地、大分県の由布院では外国人をはじめ多くの観光客で賑わいました。 【写真を見る】3連休最終日豪雨被害の由布院に人通り戻る車道を覆いつくす観光客でごった返す大分 由布市湯布院町の「湯の坪街道」。昼頃には車道を覆い尽くすほどの観光客でにぎわい、人の流れが途絶えることもありません。 （観光客）「にぎわっていて楽しかったです」「いろいろ食べるお店がいっぱいあってよかっ