三重県桑名市のナガシマスパーランド。家族連れを中心に、プールは午前中からたいへんな賑わい！ 【写真を見る】まるで真夏の風景…ナガシマスパーランド プール大盛況営業期間延長し9月30日まで 空からも確認しました！（報告：岡村大輔カメラマン）「3連休最終日のナガシマスパーランド上空です。プールは、たくさんの人で賑わっています」 三重県桑名市のナガシマスパーランド