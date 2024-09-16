三重県伊勢市の「おかげ横丁」も3連休大賑わいでした。おかげ横丁では、「来る福（くるふく）招き猫まつり」が行われていて、全国各地から集められた招き猫など約1万点が展示・販売され、観光客を出迎えます。ただ、15日の伊勢市の最高気温は32．3℃とこの暑さには戸惑いの声も。 【写真を見る】名古屋城では藤井聡太七冠との夢の対決「自分で一手一手考える姿勢大切に」 子どもたちにエール （観光客）「9月なのに暑い