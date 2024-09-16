16日、水沢競馬場で行われた第32回青藍賞(3歳上・重賞・ダ1600m・1着賞金350万円)は、2番手追走から先頭に立って後続を突き放した高松亮騎手騎乗の2番人気ヒロシクン(セ5、岩手・佐藤雅彦厩舎)が、6番人気ゼットセントラル(セ8、岩手・菅原右吉厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分41秒4(良)。 さらに1.1/2馬身差の3着に3番人気サクラトップキッド(牡3、岩手・伊藤和忍厩舎)が入った。なお、1番人気ウラヤ(牡5、岩