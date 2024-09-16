「ありがとうを伝えたくて・地域猫写真展」百花プラザ岡山・東区 地域猫を撮るアマチュアカメラマン2人による写真展が岡山市で開かれました。 14日、岡山市東区の会場で写真展の準備が行われていました。服部佳弘さんと宮本祐希さん。展示するのは、「地域猫」の写真です。 「地域猫」とは、地域住民が主体となって適切なえさやりや掃除、繁殖の防止などに取り組んでいる猫のことです。 （写真展を開催／服部