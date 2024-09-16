おかやまキッズスポーツフェスタ岡山県総合グラウンド岡山・北区 子どもを対象にしたスポーツイベントが16日、岡山市で開かれ、参加者がさまざまなスポーツに挑戦しました。 岡山市北区の岡山県総合グラウンドで開かれた「おかやまキッズスポーツフェスタ」です。子どもたちにさまざまなスポーツを体験してもらい、魅力を知ってほしいと岡山青年会議所が企画しました。 全部で19