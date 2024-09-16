高橋ひかるが主演するドラマ「顔に泥を塗る」（テレビ朝日系）の第8話が、14日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、SNSで話題の同名人気コミックを実写化。自尊心が低めな主人公・柚原美紅（高橋）が、メークの力で前を向き始め、モラハラ男へと変貌した彼氏へ立ち向かい、自分の人生を取り戻す“人生逆転ラブストーリー”。美紅は、決別したはずの結城悠久＝ハル（西垣匠）と復縁するよう母・柚原路子（奥貫薫）