フェンシングの全日本選手権（個人戦）最終日は１６日、静岡・沼津市総合体育館で行われ、女子サーブルはパリ五輪団体銅メダルの江村美咲（立飛ホールディングス）が、決勝で小林かなえ（河合電器製作所）に１５―８で快勝し、２年ぶり４度目の優勝を果たした。男子フルーレは安部慶輝（秋田緑ケ丘病院）が初の頂点。準々決勝で敷根崇裕に１５―１４、決勝で永野雄大（ともにネクサス）に１５―１３と、パリ五輪団体金メダリス