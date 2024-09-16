「阪神３−０ヤクルト」（１６日、甲子園球場）ヤクルトの青木宣親外野手が試合後に盛大な青木コールを受けた。ヤクルトファンだけでなく阪神ファンからも沸き起こり、背番号２３が目を潤ませるようなシーンもあった。試合終了後、今季甲子園での最終戦ということもあり、ヤクルトナインが左翼席へあいさつに出向いた。今季限りでの現役引退を表明している青木は、列の前に１人出て深々とスタンドに一礼。直後にヤクルトファ