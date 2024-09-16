週明け１６日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５３．０３ポイント（０．３１％）高の１７４２２．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８．６４ポイント（０．３１％）高の６０９０．１６ポイントと小幅ながら３日続伸した。売買代金は４７９億８９６０万香港ドルに縮小（１３日は５１９億７９５０万香港ドル）。半日商いを除き、今年２番目の低水準とな