トランプ前大統領が銃で狙われたとみられる事件でアメリカメディアは拘束された男が過去にSNSで「トランプ氏はアメリカ人を再び奴隷にして支配する」と批判していたと伝えました。捜査当局によりますと15日、トランプ前大統領（78）がアメリカ南部フロリダ州でゴルフをしていたところ、付近で銃を構えた男をシークレットサービスが発見し、発砲しました。捜査当局は逃走を図った男の身柄を拘束し、身元についてライアン・ラウス容