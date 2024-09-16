「広島２−１１ＤｅＮＡ」（１６日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡは序盤のリードを守り切り、連敗ストップ。３位・広島とのゲーム差を再び「１」に縮めた。初回に牧が今季２１号ソロを放ち先制。その裏に同点とされたが、二回、広島先発の森下を攻め、３連打と森敬のスクイズなどで一挙５点を奪い突きはなした。伊藤光の３安打の活躍もあり、２桁１１得点で広島投手陣を粉砕した。先発のエース東は、前回登板の阪神戦（甲子