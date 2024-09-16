タレントの小倉優子が15日に自身のアメブロを更新。子どもたちがおかわり＆完食した夕食のメニューを明かした。【映像】小倉優子の手料理（複数カット） この日、小倉は「お夕飯」というタイトルでブログを更新。「今日は午後からずっとグラウンドにいたので夜ご飯の準備ができず、帰宅してから急いで作りました」と明かし、前日に購入した合い挽き肉を使って、子どもたちが大好きなデミグラスハンバーグを作ったことを写