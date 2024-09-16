モデルの吉村美樹が15日に自身のアメブロを更新。溶連菌の検査を受けた息子が罹っていた幼稚園で“大流行中”の病気を明かした。【映像】手足口病で救急搬送されたあいのり桃の息子この日、吉村は「ただいま、幼稚園で大流行中の手足口病…夏を乗り切った、このタイミングでついに息子のところにも」と切り出し、口内の痛みを訴えた息子とクリニックへ足を運んだことを説明。念のため溶連菌の検査を受けるも「やはり手足口病で