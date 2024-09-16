アメリカ南部フロリダ州でトランプ前大統領を銃で狙ったとみられる事件があり、FBI（アメリカ連邦捜査局）は、暗殺未遂事件とみて捜査を開始しました。捜査当局によりますと15日午後、トランプ前大統領がゴルフをしていたコース付近のフェンスで、銃を構えた男をシークレットサービスが見つけ、発砲しました。現地メディアによりますと、男はライアン・ラウス容疑者（58）で、捜査当局は容疑者の身柄を拘束し、現場から「AK47自動