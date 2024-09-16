今年の中秋節（9月17日）は、帰省よりも海外旅行を選ぶ韓国人が少なくありません。連休中の仁川国際空港の旅客取扱量は過去最高を記録する見込みです。中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）財経チャンネルによると、連休初日、仁川国際空港第1ターミナルの出発ロビーには大勢の旅行客が押し寄せ、カウンタースタッフが忙しく対応していました。仁川国際空港によると、連休中の空港の旅客取扱量は延べ120万人を超