All About ニュース編集部は5月30日〜6月1日、全国10〜70代の男女500人を対象に「学歴」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、西日本出身者が「高校生に戻るとしたら志望したい」と思う大学を紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】2位：東京大学2位は「東京大学」でした。社会の第一線で活躍する優秀な人材を数多く輩出。卒業生は、官公庁や大手企業、学術機関など、幅広い分野でリーダーシ