◆オリックス0―1ソフトバンク（16日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが接戦を制し、今季最長に並ぶ2度目の7連勝を飾った。2位日本ハムが敗れたため優勝マジックは5。最短18日にも4年ぶりのリーグ優勝が決まる。試合後、小久保裕紀監督の一問一答は以下の通り。―投手陣が頑張った。「もちろん、よう頑張ったですね」―石川柊太が7回無失点。「中5日でね。今年一番ぐらいの球がきていたような気がしますね」―先発5