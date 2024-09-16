良品計画が手掛ける地域体験型宿泊施設“MUJI BASE OIKAWA”が、10月1日（火）から、千葉・夷隅郡にオープン。公式サイトでは9月12日（木）より宿泊予約の受付を開始した。【写真】元教室をリノベーション！最大10人が泊まれる宿泊棟■第3弾目のMUJI BASE今回第3弾となるMUJI BASE OIKAWAは、廃校となった旧老川小学校をリノベーションし、宿泊施設をはじめ、ショップやコワーキングスペースなどを設けた、暮らすようにゆっ