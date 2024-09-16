唯一の新戦力となれば、ファンや地元メディアが期待するのも当然だろう。遠藤航が所属するリバプールは９月14日に開催されたプレミアリーグの第４節で、ノッティンガム・フォレストとホームで対戦。格下相手に０−１とまさかの敗戦を喫している。今夏にユベントスから移籍してきたイタリア代表FWのフェデリコ・キエーザはこの一戦でデビューも期待されていたが、またもメンバー外となった。１点がほしい展開だっただけに、疑