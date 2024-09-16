2025年春のセンバツ出場につながる第77回秋季東海地区高校野球静岡県大会は9月16日、静岡県内3球場で2回戦残り8試合を行い、ベスト16が出そろいました。 昨夏代表の浜松開誠館と2022年春夏連続甲子園出場の日大三島の好カードは、日大三島が5回コールドで浜松開誠館を退けました。御殿場西と藤枝明誠の実力校対決は御殿場西に軍配、星陵対小笠はタイブレークに突入し、延長11回に一挙6点を挙げた星陵が3回戦に