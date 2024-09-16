静岡県伊豆市にある「あの世」を観光するテーマパークの顔パネルが燃える火事がありました。警察は、放火の可能性も視野に捜査を進めています。 9月16日午前9時ごろ、静岡県伊豆市にある「あの世」を観光するテーマパークの従業員から「看板が燃やされた」などと警察に通報がありました。警察によりますと、燃えたのは、テーマパークの入り口と駐車場の間にある高さ1.9m、幅1.8mの顔パネルで