ＤｅＮＡが１８安打１１得点で快勝。一回に牧の２１号ソロで先制。追い付かれた直後の二回は伊藤の適時打など計６安打を集めて５点を奪った。東は六回途中２失点で１３勝目。継投で反撃を断った。広島は森下が試合をつくれなかった。