笑顔で記者会見する陸上女子やり投げの北口榛花＝16日午後、東京都大田区陸上女子やり投げの北口榛花（JAL）が16日、今季の試合出場を全て終え、金メダルを獲得したパリ五輪後初めて帰国した。羽田空港近くのJALの施設で記者会見に臨み「今季は自己ベストが出ずに悔しい部分はあるが、重要な試合で勝ち切れた。今季を無事に終えられた達成感が大きい」と安堵の表情だった。昨年の世界選手権と五輪で2年連続の世界一に輝いても