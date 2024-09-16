ＤｅＮＡ１１―２広島（セ・リーグ＝１６日）――ＤｅＮＡの２番牧が一回にチームを勢いづける先制の２１号ソロ。森下が投じた低めの変化球に体勢を崩されながらもすくい上げると、高く上がった打球が左翼席の看板を直撃した。ベンチ前でお決まりのポーズを披露し、「追い込まれていたが、何とか食らいついて打つことができた。先制できて良かった」と声を弾ませた。