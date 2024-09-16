ヤクルト戦に先発した阪神・大竹＝甲子園阪神が無失点リレーで4連勝。大竹は緩急を使って6回を3安打に抑え、2年連続で2桁勝利に到達した。打線は六回に前川の犠飛などで2点先取。七回は森下の適時打で加点した。ヤクルトは散発5安打で、小川を援護できなかった。