タレント・俳優の壇蜜さんが、自身のブログを更新。自身の体調や健康について、その想いを綴りました。 【写真を見る】壇蜜さん「元気で長生きって、かなり難しい」ブログで心境「心身不調により1年の３０％以上を入退院に費やし、多額の治療費を使い」「独りになったらどう生きるか、なんて考えたりも」壇蜜さんは「『おじいちゃん、おばあちゃん、いつもありがとう。これからも元気で長生きしてね』…このフレーズを