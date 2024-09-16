【ロンドン時事】週明け１６日朝のロンドン外国為替市場では、東京市場が祝日で休場となる中、円買い・ドル売りの流れが加速し、円相場は一時１ドル＝１３９円５０銭台に上昇した。これは昨年７月下旬以来、約１年２カ月ぶりの高値水準。午前９時現在は１３９円８３〜９３銭と、前週末午後４時比７６銭の円高・ドル安。