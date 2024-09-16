「広島２−１１ＤｅＮＡ」（１６日、マツダスタジアム）３位・広島が４位・ＤｅＮＡに２桁失点で完敗。ゲーム差を「１」に詰められた。これで９月は３勝１１敗。５カード連続勝ち越しなしと苦しい戦いが続いている。先発の森下が誤算だった。初回１死から牧に先制ソロを浴びると、二回に大きく崩れる。宮崎、桑原の連打で無死一、三塁のピンチを背負うと、伊藤光に勝ち越しの適時打を許した。さらに続く森のスクイズが適時