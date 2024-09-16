お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組、『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）9月16日の放送は「敬老の日」祝日で大竹まことはお休み。阿佐ヶ谷姉妹と砂山圭大郎アナウンサーが「素晴らしい旅 そうでもない旅」をテーマに、選んだ曲を紹介しエピソードを披露した。 ーー砂山圭大郎アナの選曲で「オ