〈【絶対に手放してはいけない人の特徴】“感謝の見返り”を求めない人は≪超レア≫！？〉から続く〈第6話後編です。第1話はこちら！〉【最初から読む】「甘い恋は星ふる夜に」第1話【癒され度120%ラブコメ】始動！！♡職場で「ゴミ担当」呼ばわりされるひよりの前に現れたのは、「不思議系」年下イケメン！？ダウナー癒し系の彼がひよりを助けるのには、理由があって――？読後はじんわり癒される、大人の初恋×再会