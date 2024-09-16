〈「一緒に行きたいの！」会社の後輩男性と休日にばったり。彼の秘密の場所へ一緒に行った結果〉から続く ＜このお話は第13話後編です。前編はこちらから／中編はこちらから＞【写真】この記事の写真を見る（12枚）気晴らしに、ひとり鎌倉へ小旅行に来た涼音。ばったり出会ったのは、会社のクール系後輩男子。彼の知らない一面は、想像とちょっとだけ違っていて……？ひとりでも、ふたりでも。元気をもらえる“旅”は、