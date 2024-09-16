通貨オプションボラティリティードル円１週間１６．８％近辺、先週末から一段と上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK16.786.9113.867.79 1MO13.255.8511.686.59 3MO12.236.2311.046.99 6MO11.246.0510.486.95 9MO10.686.0910.137.11 1YR10.396.239.957.25 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK