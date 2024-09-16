欧州株 下げ渋り、仏ＣＡＣ指数はプラスに米株先物が値を戻す 東京時間17:25現在 英ＦＴＳＥ100 8270.18（-2.91-0.04%） 独ＤＡＸ18662.68（-36.72-0.20%） 仏ＣＡＣ40 7475.11（+9.86+0.13%） スイスＳＭＩ 12020.93（-16.35-0.14%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:25現在 ダウ平均先物DEC 24月限41855.00（+30.00+0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 2