立憲民主党の代表選挙で候補者4人が16日、北海道札幌市で街頭演説を行いました。野田元首相「政治団体を引き継ぐと相続税もかからないので、お子さんたちが引き継いでいく。世襲議員が今、何やってますか。解雇規制緩やかにする？親の金で留学して親の地盤引き継いで、安定している立場の人生の人が、思いついたようなこと言うんじゃない」枝野前代表「暮らしの足もとを見ない政治が、もう実は30年続いています。もう限界です、